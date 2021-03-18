18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух рыбаков спасли работники МЧС в Миорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сегодня в 15.36 спасателям поступило сообщение о провалившемся под лед человеке на озере Большое Язно в Миорском районе. Когда спасатели прибыли на место, на поверхности воды, в полынье, на расстоянии около 40 м от берега находились два человека.

Спасатель, взяв одну веревку, а второй закрепив себя, ползком отправился к пострадавшим. Добравшись до мужчин, он бросил свободную веревку одному из них, второго вытащил из полыньи, используя свою обвязку. Тонувшие находились в сознании и после спасения были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Осмотренные медиками, от госпитализации они отказались.

"Как стало известно позже, очередными потерпевшими от коварности весеннего льда и собственной беспечности стали жители агрогородка Язно Миорского района, мужчины 1984 и 1961 годов рождения соответственно", - добавили в МЧС.-0-