Двух рыбаков задержали в Вилейском районе за ловлю сетями

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вилейский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 25 апреля на берегу Вилейского водохранилища сотрудники Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали 43-летнего местного жителя и 48-летнего минчанина. Неработающие мужчины с помощью рыболовных лесковых сетей в период нереста добыли 112 особей различных видов рыб. Причиненный вред окружающей среде составил более Br11 тыс.

Фото УСК по Минской области

Во время осмотров по месту жительства младшего из фигурантов и на даче второго обнаружены запрещенные орудия и предметы, используемые для ловли.

Подозреваемых допрашивают. Для возмещения причиненного ущерба принимаются меры для наложения ареста на имущество задержанных.

Также сообщается об аналогичном случае незаконной добычи рыбы в Россонском районе. По данным следствия, 33-летний неработающий житель одной из деревень днем 17 апреля на озере Городно сетями добыл семь особей плотвы, одну красноперку, 35 лещей и четыре щуки. Ущерб окружающей среде - более Br9,5 тыс. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Следователи напомнили: в соответствии с законодательством размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими и юридическими лицами из-за незаконного изъятия или уничтожения диких животных (в том числе рыбы) и вредного воздействия на среду их обитания, исчисляется в тройном размере по каждому изъятому виду в сроки, когда изъятие рыбы запрещено.-0-