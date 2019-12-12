Двух взрослых и ребенка спасли на пожаре в общежитии в Пуховичском районе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух взрослых и ребенка спасли на пожаре в общежитии в поселке Дружный Пуховичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 15.37 из общежития спасателям поступил сигнал о сработавшей системе автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС "Молния". Прибывшие подразделения обнаружили возгорание в комнате на третьем этаже четырехэтажного общежития.

"Работниками МЧС спасены 3 человека, один из них ребенок. Также совместно с администрацией общежития из здания эвакуированы все жильцы. Пострадавших нет", - рассказали в управлении.

Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Причина происшествия устанавливается.-0-