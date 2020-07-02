Двух заблудившихся грибников нашли в Могилевской области

2 июля, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. В Могилевской области спасатели за минувшие сутки нашли двух заблудившихся грибников, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В сводки спасателей попали три случая заблудившихся в лесах людей - из Кировского, Чериковского и Березинского районов", - сказали в МЧС.

В 14.50 работникам Кировского райотдела МЧС поступило сообщение от женщины, которая заблудилась в лесу. По ее словам, около 10.00 она ушла из дома за грибами из д. Охотичи в направлении д. Рудня. В 16.19 женщина вышла на сигнал автоцистерны.

В Чериковском районе сообщение поступило в 17.40 от женщины, муж которой заблудился в лесу. Около 14.30 он отделился от грибников около д. Драгунские Хутора и пропал. В 18.39 спасатели нашли мужчину. Ему была оказана медицинская помощь. После осмотра госпитализация не понадобилась.

На данный момент продолжаются поиски пенсионера в Березинском районе. Еще 30 июня около 15.00 он ушел из д. Положино в направлении д. Борки без телефона и не вернулся.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, нужно изучить правила безопасности. Необходимо взять с собой еду, воду, нож, спички, лекарства, если они нужны. Обязательно следует зарядить мобильный телефон. Одежда и обувь должны быть плотными и непромокаемыми.-0-