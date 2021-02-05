Двух заблудившихся мужчин искали в лесу Житковичского района

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе спасатели нашли в лесу заблудившихся мужчин, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал о том, что вблизи деревни Ляховичи потерялись два человека, поступил в службу спасения 4 февраля в 19.15.

На поиски мужчин отправились сотрудники пожарного аварийно-спасательного поста №13 Житковичского районного отдела по ЧС, работники Житковичского РОВД и лесхоза.

Было установлено, что двое жителей Слуцка 1983-го и 1990 годов рождения ловили рыбу на озере Червоном. Около 17.00 отправились к автомобилю и заблудились.

Вскоре мужчин обнаружили. Их состояние было удовлетворительным, в медпомощи они не нуждались.-0-