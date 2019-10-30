Двух заблудившихся в лесу женщин искали в Лельчицком районе

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе искали двух женщин, заблудившихся в лесу возле деревни Букча, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о заблудившихся поступило 29 октября в 18.05. Было установлено, что две женщины 1970 и 1961 годов рождения отправились за ягодами и самостоятельно выйти из леса не могут. В поисках пропавших участвовали работники Лельчицкого РОЧС и РОВД. В 18.23 женщины вышли на звук автомобиля спасателей в 2 км от деревни. В медицинской помощи они не нуждались.

Также в МЧС отметили, что продолжают искать женщину, пропавшую 25 октября в лесном массиве возле деревни Остранка Житковичского района. К поиску привлечены более 70 человек и 3 единицы техники.-0-