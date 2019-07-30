Двух заблудившихся женщин искали в лесах Гомельской области в минувшие сутки

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух женщин искали в лесах Гомельской области 29 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В 15.34 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Чижовка Речицкого района женщине 1991 года рождения. На поиски были направлены сотрудники РОВД, лесничества. В 17.25 ее обнаружили работники лесхоза.

Вечером в лесу возле деревни Сычман Рогачевского района заблудилась пенсионерка 1935 года рождения. На прочесывание местности отправились сотрудники Рогачевского РОЧС, РОВД. Женщина самостоятельно вышла из леса в 21.50.

У обеих потерявшихся состояние было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.-0-