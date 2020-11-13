Двух заблудившихся жителей Столинского района разыскали ночью в лесах

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе сегодня ночью разыскали двух заблудившихся в лесах местных жителей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Группа из восьми жителей деревни Ольманы утром 12 ноября ушла за ягодами. Вечером один из них из болота не вышел. Около 20.00 его знакомый обратился за помощью в РОЧС. К счастью, потерявшийся был на связи: при себе имел мобильник.

В поисках были задействованы спасатели, милиционеры, работники лесхоза, местные жители. Общими усилиями в 1.35 мужчину нашли. В медицинской помощи он не нуждался.

В этот же день столинским спасателям пришлось разыскивать пенсионера из деревни Хотомель. Сообщение от родственников поступило в 21.30. Примерно в 13.00 мужчина ушел в лес собирать березовые ветки для веников. По дороге домой сельчанин заблудился, а сотовый телефон у него разрядился.

На поиски пенсионера также были брошены все возможные силы. В час ночи его нашли работники МЧС.

Спасатели напоминают: собираясь в лес, следует взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Также нужно иметь заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.-0-