Двух закладчиков наркотиков задержали в Минском районе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержаны двое закладчиков наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

26-летнего жителя Минского района и 21-летнего минчанина задержали около 20.00 вблизи лесного массива у поселка Боровляны во время мероприятий по выявлению лиц, занимающихся незаконным распространением наркотиков. "Вначале свое нахождение в вечернее время вблизи лесного массива молодые люди попытались объяснить тем, что у них закончилось топливо в машине и они вынуждены были пойти пешком. Однако когда им стали задавать уточняющие вопросы, их ответы стали расходиться. В конце концов задержанные решили сознаться. По их словам, закладками наркотиков промышлял старший товарищ, а младший только подвозил его", - рассказали в УВД.

Житель Минского района рассказал, что до недавнего времени покупал наркотики в одном из интернет-магазинов. Около двух месяцев назад ему предложили попробовать себя в роли закладчика, пообещав щедрое вознаграждение. Молодой человек согласился и на протяжении полутора месяцев разложил несколько партий. Этим вечером он как раз и возвращался после очередной закладки. По его словам, товарищ отвез его к лесному массиву неподалеку от Боровлян, он сделал закладки, сфотографировал места тайников и сбросил фото в ноутбук, чтобы отправить их для подтверждения сделанной работы в магазин.

В имевшемся при нем ноутбуке оперативники обнаружили фотографии почти 60 тайников. Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД изъяли наркотики из более чем 30. Кроме того, дома у жителя Минского района оперативники обнаружили 50 г гашиша, частично расфасованного и приготовленного для закладок, а также весы, упаковочные материалы и приспособления для курения. Весы со следами наркотика были обнаружены и на даче минчанина, что только подтвердило подозрения оперативников в его причастности к обороту наркотиков.

В отношении молодых людей Минский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 328 (сбыт наркотических средств) УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-