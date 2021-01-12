Двух закладчиков психотропов задержали в Могилеве

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали двух закладчиков психотропов из Гомельской области, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"6 января во время оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина, распространявшего наркотики, были задержаны двое подозреваемых - парень и девушка из Рогачева. Обоим по 18 лет. Они оказывали содействие одному из интернет-магазинов, специализирующихся на реализации наркотиков и психотропов", - отметили в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома.

В Могилеве были установлены специально оборудованные тайники, с помощью которых подозреваемые сбывали особо опасный психотроп альфа-PVP. При себе и в тайниках молодые люди хранили с целью сбыта более 7 г указанного вещества.

Возбуждено уголовное дело.-0-