Двух жителей Барановичского района подозревают в краже 500 м кабеля связи

Фото ГКСЭ

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух мужчин в Барановичском районе подозревают в краже 500 м кабеля связи, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В милицию обратился руководитель одной из организаций района. Выяснилось, что неизвестные на окраине леса вырыли траншею и похитили кабель. Ущерб составил более Br1,9 тыс. Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на жителя агрогородка. Он рассказал о просьбе двух мужчин раскопать сельхозтехникой участок, где пролегают линии связи. Сельчанин согласился выполнить работу. Он подробно описал приметы мужчин. Оказалось, 49-летний и 51-летний жители района решили подзаработать, сдав кабель на металлолом. Полученные деньги они потратили на собственные нужды. Их действиям следователи дали правовую оценку.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!