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26 января 2021, 11:39

Двух жителей Барановичского района подозревают в незаконной охоте на лося

Фото из архива
Фото из архива

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Барановичского района подозревают в незаконной охоте на лося, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Двое мужчин 43 и 44 лет в конце декабря незаконно охотились в лесу вблизи деревни Лесная. Из ружья они застрелили самку лося, причинив природе ущерб более чем на Br8 тыс. - это особо крупный размер.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 УК (незаконная охота). К подозреваемым применена мера пресечения в виде обязательства о явке.

В Брестской области в прошлом году за незаконную охоту возбудили 28 уголовных дел.-0-

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