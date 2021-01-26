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26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Барановичского района подозревают в незаконной охоте на лося, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Двое мужчин 43 и 44 лет в конце декабря незаконно охотились в лесу вблизи деревни Лесная. Из ружья они застрелили самку лося, причинив природе ущерб более чем на Br8 тыс. - это особо крупный размер.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 УК (незаконная охота). К подозреваемым применена мера пресечения в виде обязательства о явке.
В Брестской области в прошлом году за незаконную охоту возбудили 28 уголовных дел.-0-