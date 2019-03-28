Двух жителей Бобруйска приговорили к 9 и 11 годам лишения свободы за распространение психотропов

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Бобруйского района и города Бобруйска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Обвиняемые с июня 2017 по 27 июня 2018 года, действуя в составе преступной группы, занимались незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ. Бобруйчане получили сведения через интернет о тайниках с закладками психотропов, нашли их и приобрели с целью собственного потребления и сбыта. Они расфасовывали и хранили психоактивные вещества по месту проживания одного из обвиняемых, а также делали закладки в тайниках в городе. Часть психотропов сбыли неустановленному лицу.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц.

На основании ч.3 ст.328 УК одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, а второму - в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-