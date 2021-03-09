Двух жителей Любанского района будут судить за разбой в отношении милиционера

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Любанского района уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые применили насилие к участковому, путем разбоя пытались завладеть его табельным оружием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Одному обвиняемому 28 лет, второму - 44. По материалам дела, днем 3 сентября 2020 года они в состоянии алкогольного опьянения ехали на мотоцикле по улице Комсомольской в агрогородке Сосны Любанского района. Их неуверенное движение привлекло внимание участкового инспектора РОВД, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Участковый инспектор, остановив мотоцикл, убедился в том, что водитель был нетрезв. Он предложил ему прекратить правонарушение и дождаться наряда ГАИ. Однако водитель мотоцикла - младший из обвиняемых - в агрессивной форме оказал сопротивление участковому инспектору, вступив с ним в схватку.

К борьбе присоединился и второй обвиняемый, который был пассажиром (он, к слову, ранее неоднократно судим). Им удалось повалить потерпевшего на землю и не менее 14 раз ударить руками, в том числе в голову. При этом обвиняемые выражались в адрес сотрудника ОВД грубой нецензурной бранью, угрожали ему насилием и убийством, а также пытались завладеть его табельным оружием - пистолетом Макарова.

Участковый произвел предупредительный выстрел, после чего выстрелил в ногу младшего нападавшего. Эти действия признаны профессиональными и правомерными.

Обезвредить обвиняемых помогли местные жители, которые, услышав выстрелы, прибежали помочь милиционеру, а также прибывшие сотрудники ГАИ.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-