Двух жителей Могилевского района будут судить за браконьерство

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконных охоте, перемещении и разделке диких животных. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дела, один из мужчин осенью вблизи деревни Масальщина умышленно, из корыстных побуждений в запретное время без разрешения на добычу нормируемого вида охотничьего дикого животного (лося) и охотничьей путевки к нему добыл взрослую самку лося и сеголетка индивидуальной ружейной охотой", - отметили в службе информации.

Далее двое мужчин незаконно разделали туши животных и перенесли в автомобиль, после чего перевезли их до автодороги Могилев - Вендорож. В районе деревни Голынец-2 сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали обвиняемых.

В результате противоправных действий мужчин причинен ущерб на более чем Br16 тыс., что на момент преступлений соответствовало 600 базовым величинам, т.е. в особо крупном размере.

Обвиняемые признали вину полностью и возместили ущерб. На автомобиль одного из них, признанный средством преступления, наложен арест - машина подлежит конфискации в доход государства.

"После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении" - отметили в прокуратуре.-0-