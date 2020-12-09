Двух жителей Мозыря задержали с крупной партией психотропов

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Мозыря - 30-летнего мужчину и 35-летнюю женщину задержали с крупной партией психотропов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля УВД облисполкома с коллегами из Мозырского и Калинковичского РОВД вблизи агрогородка Дудичи Калинковичского района остановили "Пежо", в котором ехали мужчина и женщина - жители Мозыря.
Во время обыска у 30-летнего рабочего одного из крупных заводов изъяли пустую пачку из-под сигарет, в которой находился пакетик с белым порошком. У пассажирки в кармане куртки также обнаружили пакет с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что в составе изъятого особо опасные психотропные вещества - амфетамин и метамфетамин. Общий вес изъятого - около 20 г.
По факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело. В УВД добавили, что 35-летняя задержанная работает заместителем начальника ЦБУ одного из банков в Мозыре.-0-