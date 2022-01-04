Двух жителей Пинского района будут судить за выращивание и сбыт марихуаны

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в отношении двух жителей Пинского района, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят два друга 24 и 25 лет. Как установлено в ходе судебного следствия, в прошлом году молодые люди высадили и вырастили почти 7 кустов конопли общим весом не менее 2,8 кг для получения марихуаны. Выращенное сырье они собрали 22 сентября и разделили поровну. Впоследствии старший фигурант предоставлял свое жилье для потребления наркотических средств различным гражданам. Кроме того, часть высушенного и измельченного продукта он решил продать своему знакомому. В условленном месте сделки его задержали правоохранители.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.329 (незаконные с целью сбыта посев и выращивание растений, содержащих в своем составе психотропные вещества), ч.1 и ч.3 ст.328 (незаконный сбыт особо опасного наркотического средства) и ч.1 ст.332 (предоставление помещений для потребления психоактивных субстанций) УК. Его подельник обвиняется по ч.2 ст.329 и ч.1 ст.328 УК.

Ранее избранную в отношении фигурантов меру пресечения прокурор оставил без изменения: до суда старший останется под стражей, младший - под домашним арестом.-0-