Двух жителей Пружан подозревают в краже из бытовок на стройплощадке

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах двух молодых людей подозревают в краже из бытовок на строительной площадке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
В Пружанский РОВД обратился мастер строительного объекта и рассказал о пропаже инструментов. Вернувшись после выходных, рабочие не обнаружили трех бензопил, четырех перфораторов, углошлифмашинок, двух шуруповертов, дисковую пилу, нивелир и измерительную линейку.
Сотрудники уголовного розыска установили: к хищению причастны ранее судимые местные жители 19 и 20 лет. Выяснилось, что на стройплощадку они проникли ночью. Сорвали навесные замки с дверей бытовок и забрали инструменты, которые отвезли к родственникам.
По словам молодых людей, украденное они планировали продать.
Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов.-0-