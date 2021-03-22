Двух жителей Слонимского района осудили за поджог шин на дороге

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Слонимского района приговорены к лишению свободы за поджог шин на дороге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Слонимского района признал двух фигурантов виновными в злостном хулиганстве. Одному из них назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев, второму - 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, обвиняемые ночью 26 октября 2020 года привезли автомобильные шины на дорогу Барановичи - Гродно (Р99) к деревне Чемеры Слонимского района, расположили их по обеим полосам проезжей части и подожгли. В результате возникла угроза безопасности движения, на площади свыше 16 кв.м было повреждено асфальтобетонное покрытие, отметили в прокуратуре.

Ущерб, причиненный филиалу "ДЭУ №54" РУП "Гродноавтодор", превысил Br350.

Свою вину обвиняемые признали полностью, раскаялись и возместили вред.-0-