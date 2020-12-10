Двух жителей Жодино и Столбцов задержали за выращивание конопли

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минской области обнаружили два тайных помещения, специально приспособленных для выращивания наркосодержащих растений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Задержаны два человека: 40-летний житель Жодино и 28-летний - Столбцов. В качестве тайного помещения жодинец выбрал шкаф, а житель Столбцов - холодильник. Для благоприятного роста растения у них было все необходимое.

По месту жительства задержанных обнаружена уже готовая к употреблению марихуана и приспособления для ее курения со следами характерного нагара. Со слов мужчин, выращивали зелье они исключительно для личного потребления.

Ранее фигуранты в поле зрения правоохранителей не попадали. В отношении них СК возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств).-0-

Фото УВД Минского облисполкома