Двух жительниц Столинского района подозревают в краже Br23 тыс. у престарелых супругов

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух жительниц Столинского района подозревают в краже крупной суммы денег, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Днем 4 декабря в Столинский РОВД с заявлением о краже обратились жители деревни Туры - 82-летняя женщина и ее 87-летний супруг. Они рассказали о пропаже крупной суммы денег. В тот же день милиционеры вышли на след 37-летней злоумышленницы и ее 33-летней приятельницы. Выяснилось, что женщины несколько раз под различными предлогами приходили в дом к пенсионерам и частями воровали деньги. Всего они украли у доверчивых супругов более Br23 тыс.

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража в крупном размере) УК. Старшую фигурантку заключили под стражу.-0-