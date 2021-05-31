Двухлетняя девочка попала под колеса легковушки в минском дворе

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из столичных дворов легковой автомобиль наехал на двухлетнего ребенка. Информация об инциденте размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня примерно в 11.40.

"По предварительной информации, 42-летний водитель на автомобиле "Фольксваген", двигаясь во дворе дома №7 по улице Копиевича, совершил наезд на двухлетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и предусмотрительными: заблаговременно снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. А родителям нужно следить, чтобы дети не выбегали на дорогу, не играли и не бегали рядом с проезжей частью.-0-