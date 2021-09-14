Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Гомельском районе

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Гомельском районе пострадала двухлетняя пассажир легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась 13 сентября примерно в 13.00 на 417-м км М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. 29-летний водитель ВАЗа, предположительно, уснул за рулем, потерял контроль над управлением, выехал на встречку и совершил касательное столкновение с тремя авто, которые двигались друг за другом.

В ДТП травмы получила 2-летняя пассажирка ВАЗа. Ребенку оказали помощь в больнице. "К счастью, тяжелых травм удалось избежать - девочку перевозили в детском удерживающем устройстве, к тому же она была пристегнута ремнем безопасности", - уточнили в УГАИ.

Всего за минувшие сутки в авариях на дорогах Гомельской области получили травмы 3 человека, один погиб.

Так, в Речице примерно в 10.00 67-летний водитель "Ниссана" при повороте не предоставил преимущество мотоциклу "Хонда". В результате столкновения 29-летний мотоциклист получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение Речицкой центральной райбольницы.-0-