Двухлетнюю девочку и инвалида спасли на пожаре в Гомеле

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидцы, в том числе сотрудник милиции Гомеля, спасли на пожаре в жилом доме двухлетнюю девочку и инвалида. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

ЧП произошло сегодня около 11.00. Старший участковый инспектор Железнодорожного РОВД Гомеля Сергей Руденков как раз в это время искал подучетного, которого по решению суда необходимо направить в ЛТП. По месту жительства его не оказалось. Продолжая поиски, участковый проезжал мимо многоэтажки на ул. Фадеева и увидел черный дым, валивший из окна первого этажа. Милиционер остановил машину и помчался к подъезду. Возле дома уже собрались люди. Сергей Руденков узнал, что МЧС вызвали. Но в квартире, как ему сообщили, может находиться двухлетняя девочка.

К счастью, на пути участкового не было запертых дверей - ни в подъезд, ни в квартиру, из которой сразу вырвались клубы дыма. Приняв меры защиты, оповестив об опасности и дав рекомендации жильцам соседней квартиры, майор вместе с помощником - молодым парнем - проникли в горящее жилище.

Милиционер направился на кухню, а парень в комнату, откуда вскоре и вынес на руках маленькую девочку. Он сказал, что в квартире должен быть еще мужчина, который не может ходить. Руденков отправил парня с ребенком на улицу, а сам попробовал пробиться сквозь завесу дыма в поисках инвалида. В этот момент к дому подъехал расчет МЧС. Сергей объяснил спасателям, где может находиться жилец, и через минуту они вынесли на улицу мужчину. В тяжелом состоянии его повезли в больницу.

В этот момент появилась мама девочки. Она рассказала, что пошла с мужем в магазин, а девочку оставила в квартире. Вторая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в детскую областную больницу.-0-