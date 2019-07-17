Двум фигурантам дела о взрывах салютных установок предъявлено обвинение

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела о взрывах салютных установок, сообщили БЕЛТА в СК.

В настоящее время по уголовному делу двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Еще два человека находятся в статусе подозреваемых.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В том числе специалистам ГКСЭ поручено проведение взрывотехнической экспертизы для определения причины и механизма развития взрывов.

Следственный комитет обращается к очевидцам, снимавшим моменты взрывов фейерверочных изделий на видео, с просьбой связаться со следователями и предоставить изготовленные материалы по телефонам 8 (017) 389-51-89, 389-53-63, 389-50-02.-0-