Двум могилевчанам вынесен приговор за разжигание социальной розни в соцсетях

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двум могилевчанам вынесен обвинительный приговор за разжигание социальной розни в социальных сетях. Каждому из них назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Слушание по делу состоялось сегодня в Могилевском областном суде. В ходе судебного разбирательства установлено, что двое обвиняемых в январе 2021 года создали и разместили на странице в социальной сети Instagram видеоролик. Он содержал активные призывы к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел. В момент создания указанного интернет-контента обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Молодые люди призывали на видео избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей, - отметили в прокуратуре. - В этом же ролике было показано их участие в несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой. Впоследствии свой поступок фигуранты уголовного дела объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации из деструктивных групп в социальных сетях".

Содеянное квалифицировано как умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

С учетом представленных гособвинителем доказательств, судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.130 Уголовного кодекса обвиняемым назначено лишение свободы на срок 5 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-