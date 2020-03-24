Двум поклонницам Энрике Иглесиаса решением суда вернут стоимость билетов за отмененный концерт

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум поклонницам Энрике Иглесиаса по решению суда должны вернуть стоимость билетов за отмененный концерт, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Ольга Хилько.

Дело рассматривалось в суде Центрального района Минска. "20 марта состоялось судебное заседание, на котором было вынесено решение о взыскании с ООО "Квитки Бел" в пользу потребителей стоимости билетов (без учета комиссионного сбора)", - сказала Ольга Хилько.

Производство по делу касательно требований к ЕООО "АРТ БГ-Евентс" (Болгария) прекращено.

Решение пока официально не вступило в силу, ответчик может его обжаловать.

Как сообщалось, в Региональное общество защиты потребителей обратились две женщины. Они рассказали, что пытались получить обратно свои деньги за билеты от продавца, однако реализатор отказался их возвратить, ссылаясь на то, что это должен сделать организатор концерта - болгарская компания. В результате общество подготовило исковое заявление к ООО "Квитки Бел" в защиту двух конкретных потребителей. "Мы считаем, что возврат денег за билеты все-таки должен осуществляться непосредственно продавцом билетов, так как между ним и организатором концерта был заключен договор комиссии. Согласно Гражданскому кодексу, по договору комиссии ответственность должны нести в данном случае "Квитки Бел", - отметила ранее Ольга Хилько.

Концерт исполнителя Энрике Иглесиаса должен был пройти в белорусской столице 3 декабря 2019 года, но был отменен. Об этом стало известно 14 ноября.-0-