Двум жителям Гродно предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двум жителям Гродно, привязавшим к дереву пенсионера, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел в пригороде Гродно в конце октября. Двое мужчин 1989 года рождения клейкой лентой привязали к дереву пенсионера.

По данным следствия, подозреваемые хотели повлиять на 60-летнего мужчину в разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой, с которой он находится в неприязненных отношениях. Подозреваемые, которые нигде не работают и ранее были неоднократно судимы, рассчитывали, что женщина им заплатит за такую помощь.

Кроме того, как выяснилось, за пару недель до происшествия один из подозреваемых во время конфликта ударил пенсионера.

"Следователями осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертиз, с участием потерпевшего и двух подозреваемых проведено опознание. С обоими подозреваемыми, а также с бывшей супругой потерпевшего проведены проверки показаний на месте", - рассказала Инна Позняк.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч.1 ст.183 (незаконное лишение свободы) УК. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 56-летняя бывшая супруга потерпевшего в настоящий момент подозревается в пособничестве в незаконном лишении его свободы (ст.16 и ч.1 ст.183 УК).

При расследовании уголовного дела действиям всех его фигурантов будет дана окончательная правовая оценка.-0-