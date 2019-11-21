21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двум жителям Ошмян предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Вымогательством занимались 40-летний и 28-летний мужчина. Они неоднократно с мая по ноябрь текущего года под угрозой насилия и повреждения имущества требовали деньги у своего 44-летнего знакомого и его родственников. Мужчина угрозы воспринимал серьезно: его автомобили, а также машины родственников неоднократно повреждали. В начале ноября он передал вымогателям 600 евро.

"Согласно показаниям фигурантов уголовного дела один из мужчин одолжил у другого 4,6 тыс. евро для того, чтобы приобрести товар и перепродать его по более высокой цене. К знакомому они обратились с просьбой подсказать возможных покупателей", - рассказала Инна Позняк. Мужчина дал им номер телефона, однако дальше в подробности дела не вникал. Заработать у них не получилось и они решили, что ущерб должен возместить потерпевший. Вымогатели приходили и к матери потерпевшего, угрожали ей и требовали повлиять на сына.

"Во время расследования уголовного дела произведены осмотры, изъяты мобильные телефоны задержанных, записи камеры видеонаблюдения. По их месту жительства проведены обыски, наложен арест на имущество. Допрошены обвиняемые, потерпевший, свидетели", - рассказала Инна Позняк.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с повреждением имущества с целью получения имущественной выгоды в крупном размере). Они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.-0-