Джип повис на ограждении возле реки в Витебске

13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Джип повис на ограждении рядом с мостом через реку в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня утром. Водитель двигалась по ул.Ленина в сторону ратуши, но не учла погодных условий (скользкий асфальт), и при перестроении авто занесло. В результате джип вынесло на тротуар, он протаранил чугунное ограждение перед мостом Октябрьский через реку Витьба. Автомобиль уперся колесом в люк. 40-летняя водитель не пострадала и самостоятельно покинула авто. У женщины 10-летний стаж вождения.

Проводится проверка.

ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности во время вождения автомобиля и необходимости учитывать изменяющиеся погодные условия.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома