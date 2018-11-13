Джип повис на ограждении возле реки в Витебске

13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Джип повис на ограждении рядом с мостом через реку в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла сегодня утром. Водитель двигалась по ул.Ленина в сторону ратуши, но не учла погодных условий (скользкий асфальт), и при перестроении авто занесло. В результате джип вынесло на тротуар, он протаранил чугунное ограждение перед мостом Октябрьский через реку Витьба. Автомобиль уперся колесом в люк. 40-летняя водитель не пострадала и самостоятельно покинула авто. У женщины 10-летний стаж вождения.
Проводится проверка.
ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности во время вождения автомобиля и необходимости учитывать изменяющиеся погодные условия.-0-
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