Эдуарда Пальчиса приговорили к 13 годам колонии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд приговорил Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Он признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия), ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя).

Отбывать наказание Пальчис будет в колонии усиленного режима.

Суд также решил признать за прокурором право на удовлетворение гражданских исков в интересах "Горремавтодора Мингорисполкома", "Минсктуриста", "Спецкоммунавтотранса", "Минскзеленстроя", "Минсктранса" на возмещение причиненного имущественного вреда. Вопрос о его размере будет передан для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор еще может быть обжалован и опротестован в Верховном суде.

Как ранее сообщали в УСК по городу Минску, фигурант начал преступную деятельность еще в 2016 году и вел ее вплоть до того момента, пока не был задержан в сентябре 2020 года.

"Основным оружием Пальчиса были созданные и управляемые им интернет-ресурсы, в том числе Telegram-канал и страницы в социальных сетях, которые захватили большую часть аудитории страны, их доверие и использовались для управления сознанием толпы, внушения "нужной" информации, склонения к запланированным преступным действиям", - сообщали ранее в УСК.

Публикуемая еще с 2016 года в ресурсах информация по своему содержанию была направлена на разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Она касалась сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти и общественности, активно выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Беларуси.

Одновременно с "затуманиванием" сознания граждан Пальчис занимался организацией массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Помимо информационного воздействия обвиняемый склонял их к совершению таких преступлений, размещая информацию о планируемых месте и времени проведения противоправных действий, информационном поводе, обучая и подготавливая потенциальных участников.

Следствием были получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении Пальчисом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Для этого фигурант неоднократно создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, чтобы облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами.-0-

Фото Рамиля Насибулина