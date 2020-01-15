Ехала 130 км/ч: под Гродно легковушка с молодым водителем за рулем вылетела с дороги и перевернулась

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно легковушка с молодым водителем за рулем вылетела в поле и несколько раз перевернулась. В результате аварии пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 15 января на трассе М6 неподалеку от агрогородка Обухово Гродненского района. "Рено" под управлением 19-летней девушки вылетело с дороги и несколько раз перевернулось в поле.

"В протоколе водитель указала, что в момент аварии скорость авто составляла 130 км/ч. Водительское удостоверение она, к слову, получила в 2019 году", - отметили в ГАИ.

Водитель не пострадала. А вот двоих пассажиров доставили в учреждения здравоохранения. После осмотра медиков их отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.-0-