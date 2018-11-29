Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве Оршанского райпо

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Оршанского районного потребительского общества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Инициатором обращения в экономический суд стал сам должник. Собрание уполномоченных райпо приняло решение о нецелесообразности досудебного оздоровления общества. Об этом извещен трудовой коллектив, который избрал своего представителя для участия в суде по делу о банкротстве.

Для проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества предприятия суд установил защитный период до 14 декабря 2018 года. Временным управляющим назначен индивидуальный предприниматель Николай Миронов.

Результаты анализа финансового состояния райпо свидетельствуют о том, что предприятие является устойчиво неплатежеспособным. Кредиторская задолженность превышает Br6 млн, при этом имущество оценивается в сумму около Br6,4 млн, из которых почти 90% приходится на основные средства и нематериальные активы, в том числе дебиторская задолженность составляет почти Br500 тыс.

Оршанское райпо специализируется на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, оказании услуг общественного питания. По данным на конец сентября 2018 года, на предприятии числятся 45 работников, из которых 24 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.-0-