Экс-директор и главный бухгалтер "Слуцкого Агросервиса" оштрафованы за служебный подлог

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор и главный бухгалтер "Слуцкого Агросервиса" получили штраф 300 БВ (1 БВ - Br27) каждый по уголовному делу о служебном подлоге и подстрекательстве к совершению этого преступления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В прокуратуре отметили, что с января 2015 года по май 2018-го в организации были неисполненные обязательства по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также задолженность по выплате заработной платы.

Чтобы приукрасить действительное положение дел, получить зарплату в полном объеме и избежать привлечения к дисциплинарной или административной ответственности, 53-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия склонил главного бухгалтера к составлению и выдаче заведомо ложных электронных документов. Исходя из них, у предприятия якобы отсутствовала задолженность по перечислению подоходного налога, страховых и пенсионных взносов в бюджет фонда социальной защиты населения, а также было достаточно денег для выплаты зарплаты.

Главный бухгалтер составил фиктивные справки, заверил их цифровой подписью и направил через специализированную программу в "Белагропромбанк".

В процессе досудебного и судебного следствия оба фигуранта признали свою вину в полном объеме и раскаялись.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Слуцкого района признал главного бухгалтера виновным в служебном подлоге, а бывшего руководителя предприятия - в подстрекательстве к совершению этого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.-0-