Экс-директор и редактор "Хойникикиновидеосети" осуждены за коррупцию

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Хойникского района вынес приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц ККУП "Хойникикиновидеосеть", обвиняемых в коррупционных преступлениях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суд Гомельской области.

Обвиняемыми по делу проходили экс-директор предприятия и бывший редактор репертуарного планирования. Женщины вступили в сговор для искусственного завышения показателей работы в корыстных целях. На протяжении нескольких лет использовали свои полномочия вопреки интересам службы.

Создавая видимость благоприятной экономической обстановки на предприятии, в отчетность вносили недостоверные данные по темпам роста количества посещений киновидеосеансов, доходов от киновидеопоказа. За успешные показатели получали субсидии из районного бюджета, которые направляли на необоснованные выплаты работникам, а также премии для себя.

По совокупности преступлений бывший редактор репертуарного планирования приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в 300 базовых величин (1 БВ - Br27). На пять лет она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Окончательно экс-директору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, а также штраф в размере 350 базовых величин. Женщина на пять лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Также в солидарном порядке обвиняемые должны возместить более Br41 тыс. ущерба ККУП "Хойникикиновидеосеть", более Br83,4 тыс. - в доход государства в лице финансового отдела Хойникского райисполкома. Бывший руководитель обязана перечислить в пользу предприятия свыше Br1,5 тыс., ее подчиненная - более Br2,5 тыс. в счет возмещения ущерба ККУП и свыше Br18,8 тыс. в доход государства.

Изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-