Экс-директор Комбината общественного питания в Бресте приговорена к четырем годам колонии за взятки

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении бывшего директора КУПТП "Комбинат общественного питания", передает корреспондент БЕЛТА.

Экс-руководитель предприятия обвиняется в том, что неоднократно принимала взятки от подчиненных. Материальные ценности работники предоставляли директору исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением, за покровительство и попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Суммы подношений от подчиненных варьировались от Br10 до Br60, также они передавали мясные продукты, кондитерские изделия, спиртные напитки. Следствием установлено более 20 эпизодов получения взяток от заведующих производством учреждений образования и общепита.

Директора комбината общественного питания сотрудники правоохранительных органов задержали в конце марта прошлого года. С этого времени она находится под стражей. Во время расследования уголовного дела обвиняемая возместила причиненный ущерб.

Суд признал женщину виновной по ч.1 и ч.2 ст.430 УК (получение взятки). Она приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества. Также на пять лет она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в сфере общественного питания, торговли и услуг.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-