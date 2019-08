Происшествия Экс-директор ОАО "Живинка" приговорен к 7 годам колонии Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ОАО "Живинка", которые обвинялись в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда. Бывшему директору ОАО "Живинка" назначено 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет. Заведующая магазином "Универсам Радзивилловский" приговорена к 5 годам лишения свободы. Однако в отношении нее суд применил отсрочку исполнения наказания сроком на 3 года. Аналогичный приговор вынесен бывшему старшему кассиру магазина №5 ОАО и ведущему инженеру-программисту ООО "Сервис Плюс ТС". Бывшей заведующей магазином №32 ОАО назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. В деле несколько эпизодов. Так, бывший директор ОАО "Живинка" обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, даче взятки и организации дачи взятки. Он с 2 июня 2014 года по 7 мая 2015-го вместе с заведующей и старшим кассиром магазина №5 при пособничестве ведущего инженера-программиста завладел наличными деньгами "Живинки" в размере более Br35 тыс., полученными от продажи товаров. В этот же период он, по версии обвинения, передал взятку начальнику ГУПР Мингорисполкома на общую сумму Br17,5 тыс. Взамен рассчитывал на неувольнение с должности директора, а также на уменьшение количества проводимых специалистами ГУПР мониторингов и обследований торговых объектов ОАО "Живинка". С 22 мая 2015-го по 29 февраля 2016 года при пособничестве завмагазином №32 организовал передачу взятки начальнику ГУПР на общую сумму Br13 760. Заведующей магазином "Универсам Радзивилловский", которая на момент преступления работала заведующей магазином №5, вменялись два эпизода хищений: более Br35 тыс. и свыше Br4 тыс. - деньги от реализации товаров. Старший кассир этого магазина, по версии обвинения, завладела деньгами ОАО "Живинка" в размере более Br39 тыс. Ведущий инженер-программист ООО "Сервис Плюс ТС" путем предоставления советов, информации, средств для сокрытия следов преступления и иной помощи оказал содействие другим обвиняемым, в результате чего те завладели деньгами магазина.-0-

