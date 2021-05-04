Экс-директора клининговой компании судят за взятку представителю одного из банков

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Минска началось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-директора крупной клининговой компании о даче взятки, сообщает БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в том, что работая директором ООО "Управляющая компания "Фисиликом" в период с 15 июня по 2 ноября 2018 года, а с 3 ноября того же года - директором ООО "Чистый свет плюс", совершил покушение на дачу взятки начальнику отдела регистрации закупок ЗАО Банк ВТБ.

Также известно, что он во исполнение единого противоправного умысла, передавал представителю банка в несколько приемов денежные средства в качестве взятки для благоприятного решения вопросов.-0-