Экс-гендиректор ОАО "МонолитГрад" приговорен к 10 годам и 4 месяцам колонии усиленного режима

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска 17 июня рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "МонолитГрад", обвиняемого в совершении преступлений по ч.2, 3 ст.430 УК. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 4 месяца c отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. В Верховном суде пояснили, что наказание назначено по совокупности приговоров - нынешнего и того, что был оглашен судом Фрунзенского района Минска в августе 2015 года.

В Верховном суде напомнили, что обвиняемый ранее совершил покушение на получение взятки, в том числе в особо крупном размере, за что и был осужден в 2015 году.

С марта по апрель 2013 года он повторно неоднократно принял материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение в интересах взяткодателя действия, которое он мог совершить с использованием своих служебных полномочий, путем вымогательства в крупном и особо крупном размере.-0-