Экс-гендиректор завода "Оптрон" приговорен к 11 годам колонии за взятки

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Первомайского района Минска постановлен приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц приборостроительного завода "Оптрон", обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Приговором суда экс-гендиректор признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки). Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима на срок 11 лет. Также приговор предусматривает конфискацию имущества и лишение на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий.

Бывший начальник службы безопасности и охраны того же предприятия, по мнению правоохранителей, был пособником своего руководителя, он содействовал совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации и оказанием иной помощи. Мужчина признан виновным в пособничестве в получении взятки повторно, путем вымогательства и в особо крупном размере. На основании ч. 6 ст. 16 ч., 3 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима на срок 5 лет с конфискацией имущества и с лишением на 5 лет права занимать определенные должности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, уголовное дело возбуждено на основании материалов УБЭП ГУВД Мингорисполкома. Как ранее сообщало следствие, бывший гендиректор завода получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки крупную сумму за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Также установлено, что ранее обвиняемый путем вымогательства получил взятку от директора частного предприятия. В обоих случаях пособником выступал начальник службы безопасности и охраны завода.-0-