Экс-гендиректора "Тамбаза" судят в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего генерального директора СООО "Тамбаз" судят в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дело рассматривает суд Заводского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.428 (служебная халатность), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

В период руководства строительной компанией гендиректор, недостаточно оценив ее финансовое положение, осуществлял выпуски жилищных облигаций, привлекаемых для строительства многоквартирных домов. Однако принятые обязательства общество не выполнило.

Кроме того, совершая от имени СООО "Тамбаз" экономически нецелесообразные сделки, он получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило денежные средства, которые могли быть направлены на строительство жилых домов. Общий ущерб, причиненный СООО "Тамбаз", составил более Br1 млн.

Как сообщил Комитет государственного контроля в декабре 2017 года, основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка, проведенная работниками КГК и финансовой милиции с использованием информационно-аналитических сведений Департамента финансового мониторинга. Было установлено, что бывший генеральный директор СООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО "Тамбаз".-0-