Экс-главврача центра медреабилитации и бальнеолечения судят в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько, передает корреспондент БЕЛТА.
Должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.430 УК (получение взятки).
В деле один эпизод взяточничества. Как следует из обвинения, озвученного государственным обвинителем, обвиняемый в 2018 году принял для себя от представителя частной фирмы $2 тыс. за организацию проведения процедуры закупки ультразвукового оборудования для нужд центра, содействие в выборе победителем электронного аукциона лоббируемой им фирмы.
Обвиняемый летом 2017 года дал указание подчиненному подготовить заявку на закупку системы ультразвуковой визуализации для отделения лучевой диагностики, которую утвердил своей подписью. Действуя в интересах частной фирмы, он сообщил ее представителю сведения о планируемой закупке медтехники до размещения этой информации в официальных источниках.
Обвиняемый признал вину в полном объеме.
Как сообщил обвиняемый в суде, сейчас он постоянно не работает, занимается консультированием.
Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.
Сергей Корытько был задержан летом 2018 года. Он, как сообщалось, за незаконное денежное вознаграждение оказывал содействие в поставке медоборудования.-0-
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