Экс-начальник отдела Светлогорского домостроительного комбината приговорен к 4 годам колонии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении должностного лица Светлогорского домостроительного комбината, который на момент задержания занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения, а также директора ЧПУП "Стройзоо-2003". Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Бывший начальник признан виновным в получении взятки и мошенничестве и приговорен к 4 годам колонии усиленного режима. Ему предстоит выплатить штраф в размере 350 БВ (1 БВ - Br29). Фигурант также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и юридически значимых действий, на срок 5 лет. Кроме того, с него взыщут доход, полученный преступным путем, а также доход, полученный в результате мошеннических действий.

Директор ЧПУП признан виновным в даче взятки, ему назначили 1 тыс. БВ штрафа.

В суде установили, что начальник отдела в 2019 году при общении с директором ЧПУП "Стройзоо-2003", который также проходил по делу как обвиняемый, договорился о лоббировании его интересов и интересов представляемого им юрлица по заключенному договору поставки. За это бывший начальник в течение 2019-2021 годов получил не менее Br4 тыс. взяток. Кроме того, бывший представитель комбината обманом получил выплаты на возмещение командировочных расходов. Он неоднократно сообщал ложную информацию о том, что ему необходимо выбыть в служебные командировки, в связи с чем на его имя были зачислены деньги предприятия на общую сумму более Br1,2 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-