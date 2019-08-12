Экс-начальник угрозыска Чечерского района приговорен к 9 годам колонии

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении должностного лица Чечерского РОВД, обвиняемого в мошенничестве и коррупционных преступлениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

Приговором суда экс-правоохранитель признан виновным в подстрекательстве к даче взятки (в том числе повторно), мошенничестве, превышении служебных полномочий, подделке официального документа и использовании заведомо подложного документа, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима со штрафом 200 базовых величин (Br5,1 тыс.). Также на 5 лет лишен права занимать должности в правоохранительных органах, специального звания майора милиции.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2018 года. Оно касалось опекунства над одним из недееспособных постояльцев больницы сестринского ухода. Под кураторством милиционера пара местных полеводов пыталась оформить опеку, обналичить крупный счет в банке и переписать квартиру престарелого пенсионера. Во время одной из попыток снять деньги сотрудники банка усомнились в законности операции. В ситуации разбиралась милиция. Как оказалось, документ об опекунстве не имел юридической силы. Чтобы скрыть преступление, юрисконсульт больницы и сотрудница райисполкома подготовили фиктивную справку, якобы подтверждающую законность действий опекунов.

Также в ходе следствия выяснилось, что за последние 4 года мужчина не единожды подстрекал к даче взятки, совершал другие преступления. На момент задержания он занимал должность начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД.

Фигурантами по делу проходили также юрисконсульт райбольницы и пара полеводов одного из местных хозяйств.

Постановлением суда Центрального района юрисконсульт признана виновной в покушении на завладение имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц, в подделке официального документа и использовании заведомо подложного документа, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправколонии в условиях общего режима.

Полеводы также признаны виновными. За мошенничество женщина приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. За подстрекательство к даче взятки и мошенничество ее спутнику назначено наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет в исправколонии усиленного режима.

Мера пресечения в отношении бывших юрисконсульта и полеводов в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-