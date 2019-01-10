Экс-начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома брал взятки в течение 4 лет

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак брал взятки в течение четырех лет. Это следует из обвинения, озвученного сегодня государственным обвинителем, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Центрального района Минска.

Известно о нескольких фактах преступной деятельности. Будучи должностным лицом, Андрей Стрижак совершал преступления против интересов службы на протяжении 2014-2018 годов. Один из эпизодов связан с закупкой аппарата МРТ с принадлежностями для нужд Гродненской областной клинической больницы. С октября по декабрь 2014 года он принял от главы представительства иностранного общества с ограниченной ответственностью взятку в размере не менее 5 тыс. евро. Деньги передавались за содействие в создании в 2012-2013 годах условий для исполнения этой компанией договора по установке аппарата МРТ. В частности, руководитель организовал контроль за монтажно-строительными работами по реконструкции и модернизации помещения в больнице, в которое устанавливался аппарат.

В 2015 году обвиняемый принял не менее $10 тыс. от учредителя и директора ОДО "Геол-М". Взамен обещал обеспечить своевременную оплату управлением из средств областного бюджета поставки видеоэндоскопической системы.

Как рассказал директор ОДО на допросе, инициатором передачи денег был он. О встрече условились по мобильному телефону. Встретились через месяц-полтора на автомобильной площадке рядом со столичным торговым центром, когда Андрей Стрижак приехал в Минск по рабочим вопросам. При себе у директора были эти $10 тыс., которые он и передал в конверте.

Начальник главного управления здравоохранения также брал взятки от директора предприятия "Медисфера" за то, что обязался на постоянной основе в течение нескольких лет оказывать ему содействие в организации заключения и исполнения договоров по техобслуживанию и ремонту медоборудования в учреждениях здравоохранения области, а также в обеспечении своевременной и скорейшей оплаты оказанных предприятием услуг. Всего от директора предприятия он принял денежные средства на общую сумму не менее $9,7 тыс.

Таким образом, Андрей Стрижак обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере). На данной стадии судебного разбирательства он воздержался высказывать отношение к предъявленному обвинению. Допросят обвиняемого после допроса свидетелей и исследования письменных доказательств по делу.-0-