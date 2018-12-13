Экс-председатель Лоевского райисполкома приговорен к семи годам лишения свободы за коррупцию

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района приговорил за коррупцию бывшего председателя Лоевского райисполкома к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде Речицкого района.

Бывшего руководителя задержали осенью 2017 года. В то время он уже не был в должности председателя Лоевского райисполкома. Мужчина обвинялся в получении взяток и превышении служебных полномочий. В ходе судебных слушаний обвиняемый вину не признал.

Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-руководителя виновным по ч.2, 3 ст. 430 и ч.3 ст. 426. Он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и функций представителя власти, сроком на пять лет. В доход государства взыскана сумма в размере Br1 тыс. 873. Кроме того, удовлетворены гражданские иски шести субъектов хозяйствования.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке.-0-