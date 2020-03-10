Экс-председатель суда Минского района Хованский обвиняется в фиктивном трудоустройстве нескольких работников

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как следует из озвученного обвинения, экс-председатель суда Минского района Александр Хованский фиктивно трудоустроил нескольких работников, передает корреспондент БЕЛТА из зала Верховного суда.

Как озвучил гособвинитель, Хованский в 2009 году после его назначения на должность судьи и председателя суда Минского района разработал схему хищения денег, которая заключалась в фиктивном трудоустройстве работников.

Он искал лиц, нуждающихся в фиктивном трудоустройстве для подтверждения трудового стажа. При этом обвиняемый знал, что эти люди не намеревались работать в суде. Начисленную им зарплату он получал сам.

Бывшему председателю суда Минского района Александру Хованскому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Экс-председатель был задержан 14 июня 2017 года. Фактически это произошло около семи утра после обыска. С 16 июня избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей (по 18 марта 2019 года). Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее к какой-либо ответственности не привлекался.

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Гособвинитель отказался от обвинения по одному из эпизодов в деле Хованского Предъявленное обвинение, по мнению стороны обвинения, не в полном объеме подтверждено собранными по делу доказательствами.