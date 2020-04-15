Экс-председатель суда Минского района Хованский приговорен к 5 годам колонии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судьи и председателя суда Минского района Александра Хованского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

Бывший судья признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении служебными полномочиями. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор вступил в законную силу, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Как сообщалось, экс-председатель был задержан 14 июня 2017 года. С 16 июня избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей (по 18 марта 2019 года).

В обвинении, которое озвучил ранее в суде государственный обвинитель, говорится, что Хованский в 2009 году после его назначения на должность судьи и председателя суда Минского района разработал схему хищения денег главного управления юстиции Минского облисполкома, а позже - Минского облсуда. Он искал людей, нуждающихся в фиктивном трудоустройстве для подтверждения трудового стажа. При этом он знал, они не намеревались работать в суде. Начисленные им зарплаты, премии, материальную помощь и прочие выплаты использовал в личных целях.

С сентября 2009 года по февраль 2016-го Хованский фиктивно трудоустроил в суд Минского района семь человек. Кроме того, в ноябре-декабре 2014 года оформил фиктивный выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста помощника председателя суда района. Как следует из обвинения, женщина сняла зарплату за декабрь и передала Хованскому в здании суда, деньги он использовал в личных целях.

С июня 2009-го по август 2016 года Хованский путем злоупотребления служебными полномочиями совершил хищение более Br12,7 тыс. главного управления юстиции облисполкома и не менее Br9 681 Минского областного суда.-0-