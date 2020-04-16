Экс-руководитель ЗАО "Интэкс" обвиняется в неуплате Br892 тыс. налогов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель ЗАО "Интэкс" Виктория Аверьянова обвиняется в неуплате Br892 тыс. налогов. Установлено, что ЗАО за налоговые периоды с 2009 по 2015 год не уплатило в бюджет страны эту сумму, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, по указанию Виктории Аверьяновой подчиненные работники из кассовых суммирующих аппаратов изымали часть наличных денег. При этом в сами аппараты вносились заведомо ложные сведения о поступившей выручке и составлялись ложные кассовые отчеты.

В связи с тем, что Виктория Аверьянова скрылась от органа уголовного преследования, она была объявлена в розыск. С учетом этого она была заключена под стражу. В сентябре 2019 года она задержана в России и в декабре 2019-го экстрадирована в Беларусь.

При расследовании изучена бухгалтерская документация ЗАО "Интэкс", допрошены должностные лица предприятия. Наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше Br1 млн 400 тыс. Во время следствия женщина свою вину отрицала, однако после ознакомления с материалами уголовного дела под тяжестью изобличающих доказательств вину признала.

Виктории Аверьяновой предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). Дело передано прокурору для направления в суд.-0-