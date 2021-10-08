Экс-сотрудник Гомельского промнадзора приговорен к 2,5 года ограничения свободы за взятку Br100

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении должностного лица Гомельского областного управления Госпромнадзора, обвиняемого в получении взятки, сообщили БЕЛТА в областном суде.

На момент задержания обвиняемый занимал должность ведущего эксперта отдела экспертизы Гомельского областного управления Госпромнадзора. Ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 УК.

В середине апреля этого года недалеко от здания управления он совершил коррупционное преступление. Пользуясь служебным положением, обвиняемый условился за вознаграждение решить входящие в его компетенцию вопросы в пользу одного из ООО. Речь шла об ускорении экспертизы соответствия лицензиата требованиям и условиям деятельности в области промышленной безопасности при выполнении работ и услуг по монтажу и ремонту потенциально опасных объектов. Также был заключен уговор о выдаче заключения о соответствии ООО необходимым требованиям и условиям. "От директора общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки принял не менее Br100", - уточнили в областном суде. Мужчина признал вину полностью.

Приговором суда на основании ч.1 ст.430 УК ему назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также обвиняемый на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Ему также назначен штраф в размере 300 базовых величин (1 БВ - Br29).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-